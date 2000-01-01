Коронавирус: Италия может выделить до €5 млрд

Заместитель министра экономики Италии Лора Кастелли заявила, что страна, вероятно, увеличит до 5 млрд евро объем финансирования мероприятий, направленных на помощь ее экономике на фоне распространения коронавируса.
"Вполне вероятно, что дойдет до 5 млрд евро", - сказал Кастелли.
Кастелли сказала, что, по ее мнению, "необходимо как можно больше поднять планку, учитывая также тот факт, что в Италии зарегистрирован дефицит ниже ожидаемого".
Она добавила, что Рим рассматривает вопрос о временном приостановлении действия Европейского пакта о стабильности и росте, пишет MoneyControl.
Ранее министр экономики Роберто Гуалтьери пообещал налоговые льготы и другие мероприятия на сумму 3,6 млрд евро для пострадавших секторов экономики.
В среду правительственный источник сообщил агентству, что этот показатель может быть увеличен до 4,5 млрд евро, или 0,25% ВВП.