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Коронавирус: Италия может выделить до €5 млрд 05.03 23:22   MIGnews.com

Коронавирус: Италия может выделить до €5 млрд

Заместитель министра экономики Италии Лора Кастелли заявила, что страна, вероятно, увеличит до 5 млрд евро объем финансирования мероприятий, направленных на помощь ее экономике на фоне распространения коронавируса.

"Вполне вероятно, что дойдет до 5 млрд евро", - сказал Кастелли.

Кастелли сказала, что, по ее мнению, "необходимо как можно больше поднять планку, учитывая также тот факт, что в Италии зарегистрирован дефицит ниже ожидаемого".

Она добавила, что Рим рассматривает вопрос о временном приостановлении действия Европейского пакта о стабильности и росте, пишет MoneyControl.

Ранее министр экономики Роберто Гуалтьери пообещал налоговые льготы и другие мероприятия на сумму 3,6 млрд евро для пострадавших секторов экономики.

В среду правительственный источник сообщил агентству, что этот показатель может быть увеличен до 4,5 млрд евро, или 0,25% ВВП.


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