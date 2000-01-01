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Фото: The White House/flickr 05.03 10:31   MIGnews.com

Трамп пообещал возродить американскую промышленность

США остались проигравшей стороной практически во всех торговых сделках. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

"Мы оказались проигравшей стороной практически во всех торговых сделках. Наши друзья и враги на протяжении многих лет извлекают выгоду за счет США. Наше производство стали и алюминия уничтожено", - написал он, добавив, что пришло время перемен.

"Сделаем Америку снова великой!" - заключил американский лидер.

На прошлой неделе Трамп объявил о намерениях установить пошлины на импорт алюминия и стали с Европы. Помимо этого, глава Белого дома также пообещал ввести налог на машины из Евросоюза, если тарифы для американский компаний в ЕС будут и дальше продолжать расти.
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