05.03 20:36 MIGnews.com

Необъятный бюджет йешивот установил третий рекорд за год

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Стипендии учащихся в йешивах опять выросли – после того, как 5 марта правительство одобрило выделение еще 50 млн. шекелей в и без того самый крупный в истории бюджет еврейских религиозных учреждений.Согласно данным НГО "Хиддуш", ратующего за свободу и равенство вероисповедания в Израиле, в начале 2016 года бюджет йешивот был утвержден на уровне 984 млн., но к концу года он увеличился до 1,17 млрд. шекелей. Сегодня же он превысил отметку в 1,2 млрд.Директор "Хиддуш" раввин Ури Регев обвиняет остальные, не религиозные, партии парламентской коалиции в потакании финансовым требованиям харедим, чем они вредят интеграции представителей религиозного сектора в рабочую силу."Взамен на покупку голосов партии харедим через своих партнеров причиняют огромный ущерб экономике и будущему страны, а также принципам равенства и социальной солидарности", - цитирует его Jerusalem Post.Он отмечает, что дополнительное финансирование ортодоксов было выделено из поддержки пожарных и аварийно-спасательных служб, местным муниципальным властям и из фондов помощи недавно отслужившим солдатам ЦАХАЛа."Государственные лидеры повсеместно заявляют о своей верности потребностям страны и общества, что они представляют волю народа. Но, поддержка резкого увеличения бюджета иешивот, являющегося смертельным ударом интеграции харедим в рабочую силу – это пощечина всем их избирателям, а также большинству общества, желающему сокращения бюджета йешивот, которые финансируются из денег налогоплательщиков", - утверждает Регев.