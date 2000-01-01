06.03 06:31 MIGnews.com

Экономисты не в восторге от роста экономики

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Нельзя не отметить тот факт, что первичная оценка роста ВВП Израиля в 2016 году, произведенная Центральным статистическим бюро, удивила многих экономистов. Экономический рост в 4% является из ряда вон выходящим на фоне более чем скромного роста ВВП в большинстве развитых стран. В министерстве финансов не могли ограничиться просто констатацией факта, и главный экономист министерства опубликовал отчет, в котором проанализировал причины, которые легли в основу столь значительного роста израильской экономики в 2016 году. В своих выводах главный экономист отмечает две основных причины: высокий спрос на автомобили и реконструкция завода «Интел».Как и в прошлые годы, в 2016 году значительный вклад в рост ВВП внесло частное потребление: речь идет о 3,6%. Удельный вес инвестиций в росте ВВП составил 2,7%. Оба этих параметра, как поясняют в министерстве финансов, в значительной мере зависят от повышенного спроса на новые автомобили. Приобретение автомобилей частными лицами повышает уровень частного спроса, а приобретение автомобилей лизинговыми компаниями влияет на параграф инвестиций.Резкий рост спроса на новые автомобили не является чем-то особенным, свойственным только Израилю. Подобное происходит во многих развитых странах, но в министерстве финансов обращают внимание на то, влияние повышенного спроса на новые автомобили на рост ВВП является временным. Трудно ожидать, что столь высокий уровень спроса сохранится на протяжении длительного времени, соответственно и его влияние ограничено по времени.В то время, как в большинстве западным стран всплеск спроса на новые автомобили начался после окончания экономического кризиса (к примеру, в Португалии и Ирландии), в Израиле ситуация отличается коренным образом.В Минфине не могут однозначно указать на причину, которая толкает израильтян активно покупать новые машины и полагают, что, вполне возможно, что Израиль просто догоняет развитые страны по количеству автомобилей на душу населения — сегодня в Израиле порядка 300 автомобилей на 1000 человек по сравнению с 500 автомобилями в среднем в развитых странах. Но даже при этом столь высокий спрос не сможет сохранится бесконечно долго, и в министерстве финансов предупреждают, что снижение уровня спроса, так же, как и снижение уровня инвестиций концерна «Интел», найдет свое отражение в темпах роста ВВП.