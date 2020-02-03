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Израиль – в десятке по дороговизне жизни | Фото:05.02 08:50   MIGnews.com

Израиль – в десятке по дороговизне жизни

Израиль оказался на восьмом месте в списке самых дорогих для жизни стран мира в 2020 году.

Соответствующий рейтинг опубликовал журнал CEOWORLD.

Список основан на пяти основных показателях: прожиточный минимум, арендная плата, продукты, питание вне дома (рестораны) и покупательная способность.

Таким образом, эксперты привели следующие статистические данные по Израилю: индекс стоимости жизни – 81,15, индекс арендной платы – 31,33, индекс стоимости жизни + арендная плата – 57,32, индекс цен на питание вне дома – 88,65, индекс локальной покупательной способности – 78,09 и индекс на бакалейные товары (продукты) – 66,31.

Самыми дорогими странами, возглавившими первую десятку, оказались: Швейцария (1), Норвегия (2), Исландия (3), Япония (4), Дания (5), Багамские острова (6), Люксембург (7), Израиль (8), Сингапур (9) и Южная Корея (10).

В первой двадцатке Израиль опередил по дороговизне следующие страны: Гонконг (11), Барбадос (12), Ирландия (13), Франция (14), Нидерланды (15), Австралия (16), Новая Зеландия (17), Бельгия (18), Сейшельские острова (19) и США (20).

Израиль – в десятке по дороговизне жизни | Фото:

Расположенные после Израиля государства имеют более низкий уровень прожиточного минимума. Исследователи при составлении рейтинга ориентировались на данные национальных и международных СМИ. Всего в списке – 132 страны.

Самыми дешевыми для проживания оказались: (ведется отсчет от первой страны с конца списка, - ред.) Пакистан (1), Афганистан (2), Индия (3), Сирия (4), Узбекистан (5), Киргизия (6), Тунис (7), Венесуэла (8), Косово (9) и Грузия (10).

Российская Федерация в рейтинге дорогих стран заняла 82 место, Беларусь – 101, а Украина – 107 место.


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