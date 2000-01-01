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Прорыв с коронавирусом: фондовые индексы Европы взлетели | Фото:05.02 13:47   MIGnews.com

Прорыв с коронавирусом: фондовые индексы Европы взлетели

В среду, во время торгов фондовые индексы европейских стран резко подскочили из-за распространения в прессе информации о "значительном прорыве" в поиске лекарств против китайского коронавируса.

Инвесторы с оптимизмом встретили сообщения о возможном прорыве в борьбе с коронавирусом. В частности, британский исследователь сообщил Sky news, что его команда совершила "значительный прорыв" – сократила обычный период создания вакцины "с двух до трех лет до всего лишь 14 дней".

Трейдеры также сослались на репортаж китайского телевидения о том, что исследовательская группа нашла эффективный препарат для лечения людей с новым вирусом.

Так, по данным Reuters, сводный индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx 600 вырос в течение дня на 0,8%.

Фьючерсы на американские акции также поднялись на 0,5%. Индекс британской компании FTSE 100 – на 0,78%, немецкий DAX – на 1,21%, французский CAC 40 – на 1%, а итальянский FTSE MIB – на 0,92%.

"Рынки акций в Европе резко изменились на фоне неподтвержденных отчетов. Трейдеры считают, что ситуация, скорее всего, окажется под контролем, и, надеюсь, распространение кризиса в области здравоохранения будет остановлено, что приведет к возвращению к нормальной жизни в Китае и во всем мире", – сказал аналитик из CMC Markets Дэвид Мэдден.

На валютном рынке дела также обстоят позитивно: австралийский доллар AUD = D3 поднялся на 0,3% до 0,6758 доллара, шведская крона SEK = D3 достигла двухнедельного максимума в 9,56 за доллар, а курс евро и швейцарского франка укрепился.


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