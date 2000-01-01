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Нетаниягу отменил изменение тарифов на проезд в такси 05.02 13:17   MIGnews.com

Нетаниягу отменил изменение тарифов на проезд в такси

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял решение об отмене изменений в тарифах на проезд в такси.

Соответствующие распоряжения отданы министру финансов Бецалелю Смотричу и министру финансов Моше Кахлону.

Решение вызвано протестами водителей такси, утверждающих, что снижение тарифов на междугородние поездки снизит их доходы на 30%.

Источники 12-го канала израильского ТВ, однако, сообщают о том, что, с юридической точки зрения “решение невыполнимо” и “не стоит той бумаги, на котором написано”.

Профсоюз таксистов, со своей стороны заявил, что верит в то соглашение, которое было подписано с премьером, и что в случае, если 10 февраля тарифы будут изменены, как это было запланировано ранее, таксисты возобновят акции протестов на дорогах страны.


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