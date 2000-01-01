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Вывезти из стран ЕАЭС $100 тыс. стало труднее 05.02 12:11   MIGnews.com

Новые правила вывоза валюты из России

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. Они коснутся физических лиц.

Изменения призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

Теперь нужно будет декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, и подтверждать их происхождение.

В Федеральной таможенной службе заявили, что требование распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.

Сообщается, что нужно будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок.


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