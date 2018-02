05.02 13:22 MIGnews.com

Бинарные опционы на ОлимпТрейд: трендовый трейдинг

Для российских клиентов Olymp Trade предоставляет качественные сервисы работы бинарными опционами. Данная организация является частью пула корпорации Smartex International Ltd (Сейшельские острова), известной во всем мире. Этот брокер создал прекрасные условия для работы на рынке, обеспечивая клиентам комфортный и доступный функционал для осуществления сделок с различными видами опционов. Множество положительных отзывов об Олимп Трейд в разных форумах подтверждают высокий уровень услуг данного брокера. Олимп Трейд обеспечивает широкий спектр сервисов и отличные условия для торговли:• поддержка разных бинарных опционов по типу binarnye.ru (тут можно работать с 34 парами валют, биткоинами, золотом, серебром, платиной, нефтью и газом, а также акциями и индексами ведущих мировых корпораций);• для работы с платформой нет необходимости закачивать никаких программ, все операции проводятся в web-браузере;• свободная работа с demo-счетом (бесплатно);• комфортный размер стартового депозита (350 RUB);• минимальный уровень сделок (30 RUB);• обширный спектр аналитических инструментов;• высокий уровень доходности до 90%;• есть поддержка мобильной торговли;• персональные условия обслуживания и торговли для ВИП клиентов;• быстрые и удобные методы выводы заработков с площадки (без комиссионных);• средства клиентов размещены на счетах Европейского банка;• конкурсы для разных видов счетов;• выгодные партнерские сервисы;• бесплатные занятия и учеба для клиентов;• привлекательные акционные предложения и выгодная бонусная программа;• наличие оперативного сервиса техподдержки, работающего в круглосуточном режиме.В рейтинге KROUFR Awards платформа Олимп Трейд получила звание лучшего брокера.Бинарные опционы Олимп Трейд с 22/02/2016 года является членом известной корпорации «The Financial Commission», которая по всему миру обеспечивает юридическую и финансовую защиту интересов клиентов брокеров. При недобросовестном выполнении брокерскими компаниями обязательств перед клиентами, в «The Financial Commission» могут компенсировать убытки инвесторов (до 20 тыс. USD).Для работы с бинарными опционами — одними из наиболее высокодоходных торговых инструментов в «Олимп Трейд» созданы комфортные условия. Тут нет необходимости досконально просчитывать и определять точные величины курсов активов. Достаточно спрогнозировать, что за определенное время вырастает или падает их цена. Каждый клиент заранее понимает свой уровень риска и знает размеры предполагаемой прибыли. Минимальные параметры сделок с опционами тут 30 RUB, а уровень доходности — 90%.На площадке можно работать с такими бинарными опционами:Классическими опционами – обычные операции Ниже / Выше, нужно задать термины экспирации и выбрать размер сделки.Тайм-опционами – комфортные и современные виды опционов. Тут необходимо четко спрогнозировать время экспирации, когда опцион закроется. Верный прогноз принесет до 90% дохода.В тайм-опционах одновременно можно открывать целый ряд сделок, которые будут закрыты в конце определенного термина экспирации. Тут можно удобно отслеживать динамику актива по графику, и до истечения срока экспирации выставлять новые заявки.Официальный сайт Олимп Трейд предлагает оригинальную торговую платформу. Ее не нужно закачивать или инсталлировать на компьютер. Сделки клиентами проводятся в online-режиме через обычный web-браузер.Выгодным отличием этой площадки является возможность досрочного закрытия сделок по опционам (до окончания экспирации). Максимальный возврат достигает 60% начального уровня ставки. Для сделок до 15 мин., чем раньше закрыта сделка, тем большим будет возвращено вложенных средств.По сделкам более 15 мин. на размер возврата влияет не только время, оставшееся до экспирации, но и текущая стоимость бинарного опциона. Нередко клиентам возвращается до 120% вложенной суммы, что позволяет не просто возвратить ставку, а еще и получить 20% прибили.Архивы по предыдущим операциям можно анализировать во вкладке «Сделки» в сервисе личного кабинета.На платформе можно воспользоваться сервисом demo-режима (абсолютно бесплатно). Это позволяет свободно изучать функционал и проверять любые торговые стратегии.Клиенты могут заключать безрисковые сделки, позволяющие при неудачном исходе торговли возвратить всю сумму ставки.Пользователи могут бесплатно изучать разные виды аналитических данных, предлагаемых на Олимп Трейд. Тут предлагается комфортный экономический календарь, а также можно удобно следить за ценовыми изменениями ведущих пар валют и других активов. Клиенты могут воспользоваться бесплатными торговыми сигналами для бинарных опционов, основанными на комплексном теханализе, предоставляемыми Investing.com.В Olymp Trade есть и разные варианты выгодных стратегий, а также широкий спектр аналитических сервисов.• Клиенты «Olymp Trade» могут воспользоваться разными вариантами обучения: видео-уроками;• вебинарами, проводимыми ведущими аналитиками и профессиональными инвесторами; online-курсами;• эффективными стратегиями.Брокер постоянно заботится о своих клиентах, предлагая широкие возможности для пополнения багажа финансовых знаний в сфере работы с бинарными опционами.Олимп Трейд регулярно организовывает розыгрыши и раздачу бонусов для пополнения счетов, предлагая промо-коды. Из можно получить, посещая вебинары, или участвуя в различных акционных программах. К примеру, при подготовке этого обзора, на площадке можно было воспользоваться новогодним промо-кодом — NY2018, предлагающим 30% прибавку на депозит, его нужно было активировать до 10 января 2018 года.Торговая платформа Олимп Трейд — вполне надежный и интересный брокер. В отличие от аналогичных ресурсов, тут можно найти более выгодные условия для работы с опционами:• кроме валютных пар тут есть широкий спектр активов от акций и драгметаллов до возможности работы с индексами и криптовалютами;• поддержка традиционных и прогрессивных тайм-опционов;• бесплатные demo-счета;• возможность досрочного закрытия опциона с компенсацией стартових вложений;• бесплатная аналитика;• хорошая бонусная поддержка.Собираясь окончательно выбрать брокерскую площадку, прочитайте отзывы Олимп Трейд и можете делиться личными наблюдениями о сервисах этого брокера.Источник http://binarnye.ru/ - рейтинг бинарных опционов в России