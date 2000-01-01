05.02 16:36 MIGnews.com

Через тернии к степени: Непросто быть израильским студентом

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Израильские студенты мало зарабатывают и много тратят. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с результатами исследования, проведенного потребительским клубом istudent, в рамках которого было проведено сравнение между доходами и расходами 2.607 студентов в 60 кампусах на территории страны, средний возраст которых составил 23,8 года и которые учатся в рамках первой академической степени (бакалавр). На питание, развлечения и одежду студент тратит в среднем 2 тысячи шекелей в месяц, при этом 70% опрошенных зарабатывают менее 4.500 шекелей в месяц, что меньше размера минимальной заработной платы. Сводить концы с концами позволяет экономия с квартплатой: 45% студентов живут с родителями, только 4% разместились в общежитиях.Исследование было проведено в январе 2017 года, и оно показало, что только порядка 30% студентов полностью понимают преподаваемый им материал. 20% студентов постоянно пользуются услугами частных учителей, стоимость урока составляет 100-200 шекелей. 82% студентов работают во время учебы, половина на неполную ставку и 27% — на полную. 14% студентов сокращают количество рабочих часов во время экзаменов и 10% вообще перестают работать, уделяя все время учебе.Почти половина студентов, а именно 47%, сами оплачивают учебу в высшем учебном заведении. 8% получают стипендии, 11% получают частичную помощь от родителей и 30% студентов учатся за родительский счет. Проведенные ранее исследования наглядно показывают насколько непросто быть студентом в Израиле. По статистике, средний ежемесячный расход студента в Израиле, включающий в себя плату за обучение, аренду жилья, питание, проезд и другие сопутствующие расходы, составляет 5.120 шекелей. В то же время, средняя зарплата работающих студентов не превышает 3.849 шекелей. Другими словами, каждый месяц студенту не хватает на жизнь 1.271 шекель. Поэтому ничуть не удивляет тот факт, что половина студентов — а именно 51% — нуждаются в помощи родителей, чтобы свести концы с концами и закончить учебу. Более того, 40% студентов вынуждены жить с родителями или с родственниками во время учебы. По данным исследования, которое проводится перед началом академического года уже седьмой раз подряд среди почти 11 тысячи студентов в Израиле, в 2016 году сумма родительской помощи выросла на 3.800 шекелей в год по сравнению с 2015 годом.