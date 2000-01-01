06.02 11:35 MIGnews.com

Израиль: Пенсионный разрыв

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Женщинам на пенсии придется непростоТема пенсионного возраста для женщин периодически возвращается на повестку дня и, с завидным упорством, снова исчезает. Пенсионный возраст для женщин всегда был сложной темой в израильской политике и еще с 2011 года Министерство финансов пытается утвердить его повышение, но постоянно натыкается на сопротивление политиков. На данном этапе поступило предложение ничего не решать, как минимум, до 30-го апреля, на что многие вздохнули с облегчением —большинство израильтянок негативно относятся к идее выходить на пенсию в более пожилом возрасте, а между тем все намного хуже, чем кажется.Новое исследование, проведенное пенсионным фондом «Минора», показало, что пенсия мужчин в среднем на 40% превысит пенсию женщин. Исследование было проведено на основе данных почти полумиллиона членов фонда, который считается одним из крупнейших в стране. Результаты показывают, что среди тех, кому сегодня 30+, разрыв в размере пенсии между мужчинами и женщинами составит почти 38%: в то время как мужчины в среднем будут получать пенсию размером в 7.417 шекелей в месяц, женщины смогут рассчитывать только на 4.626 шекелей в среднем. Среди тех, кому сегодня 40+, разница увеличивается уже до 42%: 7.204 шекеля и 4.146 шекеля соответственно. Среди тех, кому сегодня в районе 50, разрыв увеличивается до 52%.Столь значительную разницу между размером пенсии у мужчин и женщин в «Миноре» объясняют разницей в размере заработной платы и, соответственно, разницей в размере ежемесячных взносов. Еще одной важной, по мнению авторов исследования, причиной является разница в возрасте выхода на пенсию — женщины выходят на пенсию в 62 года, а мужчины в 67, так что на протяжение пяти лет мужчина продолжает вкладывать в то время, как женщина уже забирает деньги из пенсионной кассы. На основе этой разницы, а также из-за того, что продолжительность жизни женщин примерно на 4 года превышает продолжительность жизни мужчин, и возникает столь существенный разрыв в размере пенсии.