05.02 15:43 MIGnews.com

В израильских магазинах туна дорожает, но спрос не падает

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Не зря говорят, что израильский потребитель изменился. Может быть он еще не созрел для сравнения цен между торговыми сетями в интернете перед выходом за покупками, но с полной определенностью можно сказать, что потребитель помнит цены и обращает внимание на их изменение. Как на снижение цен, так и на повышение. Так, к примеру, покупатели обратили внимание на то, что в последнее время цена упаковки консервов из 4 коробочек, 160 грамм каждая, в ряде торговых точек выросла, как минимум на 1 шекель, а стоимость одной коробочки превысила 7 шекелей. В ряде городских торговых сетей за упаковку из 4 коробочек уже просят до 32,90 шекелей. Руководство сетей заявило, что за последние месяцы оптовая цена на тунца выросла на 20%, а цена для потребителя на 10%-15%.Нельзя сказать, что подобное развитие событий удивило специалистов на фоне неудачных попыток государства повлиять на стоимость тунца путем снижения таможенных сборов, до их полной отмены в 2016 году. Производители были изначально освобождены от таможенных сборов при покупке тунца, импортеры готовой продукции платили налог, достигающий в среднем 30%. В 2016 года, когда сборы были полностью отменены, оптовая стоимость баночки консервированного тунца снизилась на 31%, а стоимость для потребителя снизилась на 8%-22%. Немалую роль сыграл тот факт, что цена на тунца, достигшая своего пика в 2012 года, к 2016 году упала на 32%.Благодаря снижению цен на тунца и отмене таможенных сборов, цены для потребителя снизились, но потребитель не получил снижение на 32%, как этого можно было ожидать. Сами игроки на рынке консервированного тунца утверждают, что отмена таможенных сборов никак не отразилось на цене и если она и снизилась, то благодаря двум факторам: падению цены на тунца и желанию потребителя покупать дешевую продукцию. И зачастую он получает это «окольными путями»: баночки «усохли» до 140 грамм и то, что находится в них, зачастую можно назвать тунцом только с большой натяжкой. Проверка, проведенная недавно министерством финансов, показала, что столь значительное снижение стоимости тунца и отмена таможенных сборов нашли свое отражение в экономии в среднем всего в 3 шекеля для семьи в месяц (согласно данным Центрального статистического бюро). Кроме того, на рынке появилось большое количество новых импортеров, но объемы их деятельности незначительны и большую его часть по-прежнему контролирует «Старкист» — контролируемый крупнейшим местным производителем сегмент рынка снизился всего лишь на 1% с 53% до 52%.В последнее время тенденция цен на рынке тунца изменилась. За последние три месяца цена на тунца выросла с 3.000 долларов за тонну до 4.200-4.300 долларов, более качественный тунец подорожал до 5.000-5.200 долларов за тонну. Поставщики начали уменьшать скидки и повышать цены, поползла вверх и цена для потребителя в торговых сетях. Упаковки, которые стоили 18 шекелей, уже стоят 21 и более. Вместе с тем, туна является востребованным продуктом питания для многих израильтян, поэтому в торговых сетях не опасаются снижения продаж.