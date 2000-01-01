05.02 13:41 MIGnews.com

Израиль: Покупаем квартиры, но грезим о доме с участком

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Вкусы среднестатистического израильтянина в недвижимости изменились с годами. Сегодня израильтяне, несмотря на все заявления о желании всего лишь приобрести четыре стены и собственную крышу над головой, вовсе не ищут что-то попроще и подешевле. То есть подешевле, конечно, да, но не дешевое. Покупатель интересуется качеством отделки, ищет престиж, вид из окна (если не на море, то хотя бы на парк), район с хорошими школами и детскими садами и с большим торговым центром, где можно и закупиться, и хорошо провести время. Но при всех этих изменениях, одно осталось неизменным: израильтяне по-прежнему отдают предпочтение дому с участком земли, и только запредельная стоимость частных домов встает на пути мечты, вынуждая многих идти на компромисс, приобретая квартиру с садиком, которая на десятки процентов дешевле даже небольшой виллы с небольшим участком земли.И все же, несмотря на постоянный рост цен, мечта живет и отказывается умирать. Исследование, проведенное налоговым управлением, показало, что в населенных пунктах с достаточным количеством домов с земельными участками, в 2016 году было приобретено больше домов с участками, чем квартир с садиками. К примеру, в Ришон ле Ционе было заключено 99 сделок по приобретению домов и только 25 сделок по приобретению квартир с участками. Несмотря на то, что во многих случаях речь идет о покупке достаточно старых домов со вторых рук, их стоимость выше стоимости новых квартир: 3 миллиона шекелей в среднем за дом по сравнению с 2,5 миллионами шекелей за квартиру.В Герцлии, по данным налогового управления, в 2016 году была приобретена всего одна квартира с садиком за 3,3 миллиона шекелей. В то же время была заключена 41 сделка по приобретению домов по средней цене в 4,5 миллиона шекелей (важно отметить, что в Герцлии указывать среднюю цену на дом с участком достаточно проблематично ввиду огромной стоимости домов в прибрежной зоне — Герцлии Питуах). В Тель-Авиве в прошлом году было приобретено 11 квартир с садиком по средней цене в 5 миллионов шекелей и 33 дома за 6,8 миллиона шекелей в среднем каждый.Что касается городов периферии, в Афуле в 2016 году было заключено 54 сделки по приобретению домов по средней цене в 2,6 миллиона шекелей и только одна сделка по приобретению квартиры с садиком со вторых рук за 790 тысяч шекелей. В Кирьят-Ата тоже была продана всего одна квартира с садиком за 1,1 миллиона шекелей и семь домов за 1,3 миллиона шекелей в среднем. В Хайфе в прошедшем году было продано 4 квартиры с садиком по средней цене в 2,2 миллиона шекелей и было заключено 7 сделок по приобретению домов за 2,3 миллиона шекелей в среднем. На юге страны, в Кирьят-Гате, было заключено 40 сделок по приобретению домов (средняя цена 1,4 миллиона шекелей) и 16 сделок по приобретению квартир с садиком (1,1 миллиона шекелей в среднем).