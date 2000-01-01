05.01 15:36 MIGnews.com

Macy's закроет 68 магазинов, сократив 10 тыс. человек

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Одна из крупнейших сетей розничной торговли в США объявила о крупном закрытии магазинов. Так, к середине 2017 года руководство сети Macy's решило сократить количество магазинов с 730 до 662, в связи с чем 10,1 тысяч сотрудников Macy's будут либо уволены, либо переведены на работу в другие магазины.При этом, согласно оглашенному списку магазинов, которые ждет закрытие, незавидная участь ждет как "новичков" сети (к примеру, точка в Колумбусе, штат Огайо, была открыта лишь в 2006 году), так и ее "ветеранов" (магазин в Миннеаполисе открылся в 1902 году, но в этом году будет закрыт).К такому решению директорат Macy’s Inc. пришел в связи с резким падением продаж в ноябре и декабре 2016 года – на 2,1% (в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года). Стоит отметить, что из-за перехода многих покупателей на онлайн-площадки, данная проблема постигла не только эту сеть.Кроме закрытия магазинов, запланирована реконструкция бизнеса Macy’s в целом и продажа некоторого ее имущества, что, согласно оценкам экспертов, позволит компании сберечь 550 млн. долларов ежегодно.После объявление о грядущем закрытии части магазинов акции Macy’s Inc. упали на 8,7% - до 32,7 долларов.