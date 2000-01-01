В Украине ввели ограничения на расчет наличными деньгами
Такое решение стало неожиданностью для многих экспертов, в самом НБУ, комментируя такую инициативу, заявили о том что решение не станет причиной неудобств в расчетах для простых украинцев.
Теперь для того чтобы произвести расчет по сделкам купли-продажи между двумя физлицами или физическим и юридическим лицом на сумму свыше 50 тысяч гривен придется пользоваться услугами финучреждений и проводить платежи в безналичной форме.
В то же время сделки на сумму не выше 50 тысяч гривен могут производиться за наличку, пишет pozitciya.com.ua.
Что касается юридических лиц, то для предприятий установлен лимит всего в 10 тысяч гривен, сделки не превышающие этот уровень могут совершаться за наличные гривны.
"Установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тысяч гривен не доставит неудобств гражданам и не затронет ежедневных покупок населения, поскольку будет касаться только крупных покупок (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий и т. д.)", – резюмировали в пресс-службе Нацбанка.