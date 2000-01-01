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США ввели новые санкции против Ирана | Фото:04.11 19:17   MIGnews.com

США ввели новые санкции против Ирана

В понедельник, 4 ноября, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Ирана.

Об этом говорится в пресс-службе Министерства финансов США в честь 40-й годовщины захвата посольства США в Тегеране.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло сегодня меры против Генерального штаба Вооруженных сил Ирана и девяти человек, которые назначены или действовали в интересах или от имени Али Хаменеи, чей офис отвечает за продвижение радикальной повестки дня Ирана", – сказано в официальном заявлении.

В частности, будут заблокированы поступления средств в теневую сеть военных и иностранных советников Хаменеи, которые на протяжении десятилетий угнетали иранский народ, экспортировали терроризм и продвигали дестабилизирующую политику по всему миру.

Санкции направлены против назначенцев лидера аятоллы в канцелярии, Совете по вопросам целесообразности, Генеральном штабе Вооруженных сил и судебной системе.

"Сегодня министерство финансов нацелено на чиновников, которые окружают верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, и осуществляют его дестабилизирующую политику. Эти люди связаны с широким спектром злонамеренного поведения режима, включая взрывы казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983 году и израильско-аргентинской ассоциации в 1994 году, а также пытки, внесудебные казни и репрессии против гражданского населения", – объявил министр финансов США Стивен Мнучин.


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