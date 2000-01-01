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Средняя зарплата в Израиле продолжает расти | Фото:04.11 17:54   MIGnews.com

Средняя зарплата в Израиле продолжает расти

Средняя месячная зарплата наемных работников в Израиле в августе нынешнего года выросла до 10 808 шекелей.

По данным Центрального бюро статистики, это на 2,5% выше, чем за аналогичный период в 2018 году, передает Globes.

В ведомстве уточняют, что общее количество ставок наемных работников не изменилось в июле-августе после роста на 0,7% в марте 2018 года.

В сфере высоких технологий (хай-тек) средняя зарплата в августе составила 23 112 шекелей, что на 5,3% выше, чем в августе прошлого года. А количество наемных работников составило 327 700, что на 3,8% больше аналогичного прошлогоднего периода.

Тем временем, в финансовом секторе и в страховых компаниях среднемесячная зарплата составляет 17 836 шекелей. В производственном секторе – 14 738 шекелей, ученые зарабатывают в среднем 14 712 шекелей, почтальоны и сотрудники транспортных компаний – 11 922.

Меньше получают риэлторы – 10 882 шекелей, далее медработники – 10 236. Среднемесячная зарплата автомехаников – 9023, в сфере просвещения – 8298, и в агропромышленном комплексе – 7251 шекелей соответственно.


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