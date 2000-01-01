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Energean объявила об увеличении израильского природного газа | Фото:04.11 16:13   MIGnews.com

Energean: израильского природного газа стало еще больше

В понедельник, 4 ноября, греческий производитель нефти и газа Energean Oil and Gas plc отчитался Тель-Авивской фондовой бирже о "превосходных результатах" оценочного бурения на месторождении Karish North у побережья Израиля.

По данным компании, бурение подтверждает наилучшую оценку извлекаемых ресурсов в размере 25 млрд куб. м природного газа плюс 34 млн баррелей легкой нефти / конденсата, передает Globes.

В компании утверждают, что это значительно увеличивает объемы обнаруженных ресурсов в газовых месторождениях Израиля "Кариш" и "Танин". Объемы, объявленные в понедельник, таким образом увеличиваются до 2,4 млрд куб.

Новые объемы природного газа будут добавлены к 68 млрд кубометров ископаемого и 33 млн баррелей легкой конденсата, которые Energean уже обнаружила в "Кариш" и "Танин", расположенных примерно в 90 километрах от побережья Израиля.

"Сегодняшние новости подтверждают еще одно обязательство, которое мы взяли на себя перед нашими акционерами, а успешные результаты позволяют нам продолжать прилагать усилия по маркетингу газа в регионе с целью полного использования мощностей нашей 8 BCMA FPSO (платформа, добывающая сырую нефть или газ из глубоководных буровых скважин, - ред)", – сказал генеральный директор Energean Матиос Ригас.

Новое месторождение будет развиваться через подключение к плавучему производственному хранилищу и разгрузке (FPSO) компании Energean, расположенному в 5,4 км и построенному для производства 8 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что поставка ископаемого начнется в 2021 году.

По данным Energean, газ, добываемый как из Каришского, так и из Танинского резервуаров, предназначен для обеспечения растущего внутреннего рынка Израиля и ключевых региональных экспортеров. Компания уже заключила контракты с израильскими заказчиками на продажу 4,7 млрд кубометров природного газа.

Ранее Energean получила четыре новые лицензии на разведку нефти и газа в экономических водах Израиля. Ее представители считают, что результаты оценки теперь повысят вероятность закрытия контакта 0,4 BCMA с электростанцией Беэр-Товия (мошав в Южном округе Израиля). Это должно увеличить объемы контрактов с другими фирмами.

"Energean недавно подписал с контракт с победителем тендера Alon Tavor Power. Будущие газовые контракты будут ориентированы как на растущий внутренний рынок, так и на ключевые региональные экспортные рынок", – сказано в сообщении Energean.

Теперь буровая установка Stena DrillMax переместится для завершения трех эксплуатационных скважин "Кариш-Майн". Energean недавно получил лицензии в четыре морских района для разведки новых месторождений газа и нефти.


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