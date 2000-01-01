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Зарплата чиновников выросла за последние 4 года 05.07 06:30   MIGnews.com

Зарплата чиновников выросли на 15,6 миллиардов шекелей

Зарплата и льготы госслужащим в 2018 году выросли на 3,5 миллиарда шекелей, впервые превысив отметку в 100 млрд шекелей. Заработная плата и пособия государственных служащих выросли на 15,662 млрд. шекелей за 4 года пребывания Моше Кахлона на посту министра финансов.

Повышения касаются только сотрудников министерств. Они не распространяются на заработную плату и льготы для сотрудников местных органов власти, государственных предприятий и корпораций.

Сюда также не входят заработная плата и пособия, выплачиваемые ЦАХАЛу, израильской полиции и Управлению тюрем Израиля.

Большая часть увеличений заработной платы и пособий сначала коснется государственных служащих министерств, а затем других чиновников, численность которых, как и у государственных служащих, постоянно растет.

Кахлон стал ответственным за государственные финансы в мае 2015 года.


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