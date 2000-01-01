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Лапид: Вы не можете решить проблему дефицита бюджета 04.07 18:15   MIGnews.com

Дефицит бюджета вырос до 14 млрд шекелей

Согласно новым данным, опубликованным Министерством финансов Израиля, дефицит госбюджета в июне вырос до 14 млрд шекелей.

Цифра, составляющая 3,9% ВВП, не намного увеличилась по сравнению с дефицитом в 3,8%, о котором сообщалось в апреле и мае. Но такой показатель намного выше целевого показателя в 2,9%, установленного казначейством.

Бывший министр финансов Яир Лапид, один из основателей альянса Кахоль Лаван, говорит, что реальный дефицит бюджета еще выше.

“Вы не можете решить проблему дефицита, в то время как передаете миллиарды вымогателям и экстремистам”, – говорит он, явно ссылаясь на требования ультраортодоксов, которые пребывают в союзе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой казначейства Моше Кахлоном.


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