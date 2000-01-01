Американская Intuit расширяет свое присутствие в Израиле
Американская компания в области финансовых технологий Intuit планирует почти утроить размер своей команды по исследованиям и разработкам в Израиле.
Об этом в четверг, 4 июля, сообщил газете The Times of Israel старший вице-президент компании Виджай Ананд.
Фирма подписала договор об аренде нового научно-исследовательского кампуса в Петах-Тикве, который способен вместить штат до 500 человек, по сравнению с нынешним числом сотрудников в 180 человек.
Intuit предоставляет программное обеспечение и услуги по финансовому управлению и соответствию регуляторным требованиям для малых предприятий, потребителей, индивидуальных предпринимателей и бухгалтеров в США, Канаде и других странах.
Фирма, основанная в 1983 году, стала публичной через 10 лет и сегодня в ней работают 9000 сотрудников в 19 отделениях в девяти странах. Выручка компании в 2018 году составила 6 миллиардов долларов.
Компания начала свою деятельность в Израиле с приобретения двух стартапов: в 2014 году Check, разработчик приложения, позволяющего пользователям оплачивать все свои счета в одном месте, а в 2015 году Porticor, разработчик инструментов шифрования данных и управления облаком.
Работа Intuit в Израиле направлена на развитие искусственного интеллекта, машинного обучения, обработки данных и информационной безопасности.
"Эти два приобретения стали основой нашей деятельности в Израиле, – сказал Ананд. – Но я думаю, что мы можем сделать гораздо больше в Израиле… Я уверен, что это может стать для нас стратегической опорой, потому что фирма постепенно расширяет свою деятельность в глобальных масштабах".