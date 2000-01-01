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Американская Intuit расширяет свое присутствие в Израиле | Фото:04.07 13:45   MIGnews.com

Американская Intuit расширяет свое присутствие в Израиле

Американская компания в области финансовых технологий Intuit планирует почти утроить размер своей команды по исследованиям и разработкам в Израиле.

Об этом в четверг, 4 июля, сообщил газете The Times of Israel старший вице-президент компании Виджай Ананд.

Фирма подписала договор об аренде нового научно-исследовательского кампуса в Петах-Тикве, который способен вместить штат до 500 человек, по сравнению с нынешним числом сотрудников в 180 человек.

Intuit предоставляет программное обеспечение и услуги по финансовому управлению и соответствию регуляторным требованиям для малых предприятий, потребителей, индивидуальных предпринимателей и бухгалтеров в США, Канаде и других странах.

Фирма, основанная в 1983 году, стала публичной через 10 лет и сегодня в ней работают 9000 сотрудников в 19 отделениях в девяти странах. Выручка компании в 2018 году составила 6 миллиардов долларов.

Компания начала свою деятельность в Израиле с приобретения двух стартапов: в 2014 году Check, разработчик приложения, позволяющего пользователям оплачивать все свои счета в одном месте, а в 2015 году Porticor, разработчик инструментов шифрования данных и управления облаком.

Работа Intuit в Израиле направлена ​​на развитие искусственного интеллекта, машинного обучения, обработки данных и информационной безопасности.

"Эти два приобретения стали основой нашей деятельности в Израиле, – сказал Ананд. – Но я думаю, что мы можем сделать гораздо больше в Израиле… Я уверен, что это может стать для нас стратегической опорой, потому что фирма постепенно расширяет свою деятельность в глобальных масштабах".


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