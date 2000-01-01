04.06 16:25 MIGnews.com

ПА отказалась от налоговых трансферов Израиля

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Палестинская автономия больше не будет принимать налоговые трансферы из Израиля, поскольку продвигает усилия по аннулированию координации с государством.Об этом заявил председатель комиссии по гражданским вопросам Хусейн аль-Шейх."Мы утверждаем, что отказались и продолжаем отказываться от налоговых поступлений в соответствии с решением палестинского руководства о том, что мы разрываем все договоренности и координацию с Израилем", – сказал он.Представитель ПА Ибрагим Мильхим подтвердил заявление аль-Шейха, заявив, что руководство отклонило "регулярный налоговый перевод" из Израиля на май 2020 года.Этот шаг может вызвать серьезные экономические трудности в Палестинской автономии.