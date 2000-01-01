Выделено 200 млн шекелей на восстановление сферы культуры
Правительство согласилось выделить пакет помощи в размере 200 миллионов шекелей на спасение сферы культуры, которая пострадала от пандемии коронавируса COVID-19.
Об этом сообщают израильские СМИ.
Во вторник, 2 июня, министр финансов Исраэль Кац и министр культуры и спорта Иехиэль Троппер встретились, чтобы утвердить последние детали пакета, который поможет учреждениям вновь открыть свои двери для публики.
"Я очень рад, что культурная сцена Израиля вернется к жизни", – сказал Троппер.