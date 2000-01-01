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Выделено 200 млн шекелей на восстановление сферы культуры | Фото:04.06 18:15   MIGnews.com

Выделено 200 млн шекелей на восстановление сферы культуры

Правительство согласилось выделить пакет помощи в размере 200 миллионов шекелей на спасение сферы культуры, которая пострадала от пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Во вторник, 2 июня, министр финансов Исраэль Кац и министр культуры и спорта Иехиэль Троппер встретились, чтобы утвердить последние детали пакета, который поможет учреждениям вновь открыть свои двери для публики.

"Я очень рад, что культурная сцена Израиля вернется к жизни", – сказал Троппер.


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