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Fiverr стремится привлечь до 100 миллионов долларов | Фото:04.06 14:45   MIGnews.com

Fiverr стремится привлечь до 100 миллионов долларов

Израильская онлайн-платформа для фрилансеров Fiverr заявила в понедельник, что планирует привлечь от 94 до 104 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций на Уолл-стрит, которое оценивает компанию в 560–620 млн.

Об этом во вторник, 4 июня пишет газета "Гаарец".

Цифры приведены в окончательном проспекте, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Издание отмечает, что ранее стартап оценивался в 800 миллионов долларов.

По данным издания компания продаст 5,3 миллиона акций по цене 18-20 долларов за акцию. После размещения всего получится 31 миллион акций, то есть общественность будет владеть 17% акций компании.

Кроме того, Fiverr опубликовала информацию о том, что ее крупнейшими акционерами являются: BVP Group (14,9% и 12,4% после размещения); Accel (12,1% и 10% после предложения); Square Peg Capital (11,3% и 9,4% после размещения); и Qumra (7% и 5,8% после размещения).

Все они базируются в Соединенных Штатах, а ​​Qumra Capital в Израиле.

Основатели компании генеральный директор Миха Кауфман и Шай Винингер, владеют 9,3% и 6,8% соответственно, их доли упадут до 7,7% и 5,7% после IPO.


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