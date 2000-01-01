Fiverr стремится привлечь до 100 миллионов долларов
Израильская онлайн-платформа для фрилансеров Fiverr заявила в понедельник, что планирует привлечь от 94 до 104 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций на Уолл-стрит, которое оценивает компанию в 560–620 млн.
Цифры приведены в окончательном проспекте, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Издание отмечает, что ранее стартап оценивался в 800 миллионов долларов.
По данным издания компания продаст 5,3 миллиона акций по цене 18-20 долларов за акцию. После размещения всего получится 31 миллион акций, то есть общественность будет владеть 17% акций компании.
Кроме того, Fiverr опубликовала информацию о том, что ее крупнейшими акционерами являются: BVP Group (14,9% и 12,4% после размещения); Accel (12,1% и 10% после предложения); Square Peg Capital (11,3% и 9,4% после размещения); и Qumra (7% и 5,8% после размещения).
Все они базируются в Соединенных Штатах, а Qumra Capital в Израиле.
Основатели компании генеральный директор Миха Кауфман и Шай Винингер, владеют 9,3% и 6,8% соответственно, их доли упадут до 7,7% и 5,7% после IPO.