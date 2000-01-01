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Налоговое управление Израиля получило важные данные | Фото:04.06 18:45   MIGnews.com

Налоговое управление Израиля получило важные данные

"Налоговое управление Израиля теперь получило информацию о тысячах счетов на Каймановых островах, принадлежащих израильтянам, по некоторым из них нет отчетности. Налоговое управление планирует подробно изучить этот вопрос", - заявил генеральный директор Налогового управления Эран Яаков сегодня на экономической конференции в Эйлате.

Об этом во вторник, 4 июня сообщает портал Globes.

"Данная информация получена и изучается… Стоит воспользоваться преимуществами процедур добровольного раскрытия, которые до конца 2019 года останутся без изменений", - подчеркнул Яаков.

Издание отмечает, что в последние месяцы многие израильтяне получили письма от банков по всему миру с просьбой уточнить их место жительства.

Причиной этих писем является членство Еврейского Государства в системе обмена информацией между налоговыми органами по всему миру.

Финансовый комитет Кнессета принял в январе положение, облегчающие передачу информации в Израиль и из Израиля. Начиная с июля этого года Израиль начнет получать финансовую информацию о своих гражданах из десятков стран.


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