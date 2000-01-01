05.06 05:19 MIGnews.com

Проданы участки под застройку 1015 "квартир для новоселов"

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В рамках проекта “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”), инициированного министром финансов Моше Кахлоном и министром строительства Йоавом Галантом, были проданы участки под возведение домов на 762 единицы жилья в районе "Ба-Цель Ораним" в Кирьят-Тивоне и на 253 единицы жилья в районе “А-Галиль” в Нацрат-Илите. Квартира площадью 85 квадратных метров в Нацрат-Илите будет стоить менее полумиллиона шекелей.В Нацрат-Илите будет построен район “А-Галиль”, где запланировано возведение домов на 3.100 единиц жилья. Высота домов будет до восьми этажей. Помимо жилых многоквартирных домов, будут оборудованы скверы, построены общественные здания, торговые помещения и промышленная зона, образовательные учреждения и детские площадки. В центральной части нового жилого массива построят “Кантри-Клаб” и огромную парковку.Квартира площадью 85 квадратных метров будет продаваться участникам проекта за 444.092 шекеля - на 36% ниже рыночной цены. Квартира площадью 100 квадратных метров обойдется в 522.857 шекелей (на 35% ниже рыночной цены), и квартира площадью 120 квадратных метров будет стоить участникам “Мехир ле-Миштакен” 627.876 шекелей - на 34% ниже рыночной цены. Стоимость квартиры включает подарок “Мехир ле-Миштакен” в размере 60 тысяч шекелей.В Кирьят-Тивоне будет построен жилой массив “Ба-Цель Ораним” - “В тени сосен”, он расположен на участке земли, принадлежащей кибуцу Шаар а-Амаким возле перекрестка а-Амаким на восточной части города. В новом районе будут построены жилые дома, торговые помещения, инженерные сооружения, общественные здания, скверы и парки, проложены дороги.Квартира площадью 85 квадратных метров обойдется участникам проекта в 790.300 шекелей, квартиры площадью 100 квадратных метров будут стоить для льготников “Мехир ле-Миштакен” 912.764 шекеля, квартиры площадью 120 квадратных метров будут стоить 1.076.049 шекелей. Цены для участников проекта - на 34% ниже рыночных. 10% квартир в новом районе будут проданы на свободном рынке.