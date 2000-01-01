Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израильские стартапы привлекли миллионы долларов в апреле | Фото:05.05 06:09   MIGnews.com

Израильские стартапы привлекли миллионы долларов в апреле

За первые четыре месяца 2019 года стартапы привлекли 2,3 миллиарда долларов США, что значительно превышает рекордные 6,4 миллиарда долларов, привлеченных стартапами в 2018 году.

Об этом в субботу, 4 мая сообщает портал Globes.

Стоит отметить, что это впечатляющая сумма, если учесть количество выходных дней, связанных с празднованием Песаха, во второй половине прошлого месяца.

Эта цифра вполне может превзойти рекордные показатели по сбору средств для стартапов в прошлом году, когда, согласно данным IVC-ZAG, израильские стартапы привлекли 6,4 млрд долларов против 5,24 млрд долларов в 2017 году. Так, реальные инвестиции в израильские стартапы могут быть значительно большими, поскольку не все компании публикуют данные о привлеченном финансировании.

Также известно, что около 600 миллионов долларов было привлечено всего девятью компаниями.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:29
Взорванный тоннель уходил вглубь территории Израиля
07:27
Из Газы выпущено 430 ракет, ЦАХАЛ поразил 200 целей
07:13
Убитый в Ашкелоне: отец четырех детей
07:08
В результате атак ЦАХАЛа убиты семь палестинцев
06:53
Прямое попадание в Ашкелоне. Подробности
06:43
ЦАХАЛ атакует в Газе, убиты два боевика Исламского джихада
06:33
Мэр: мы в шоке от трагедии одной из известных семей Ашкелона
06:30
Арабские источники: палестинцы расширяют зону обстрелов
05:17
К Земле несется опасный астероид
04:18
Мадонна представила поклонникам новый альбом
03:11
SpaceX успешно запустили ракету к МКС
02:17
Джастин Бибер работает с YouTube над сверхсекретным проектом
01:26
Дональд Туск велит Европе держаться вместе
00:58
Турция: остановите Израиль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus