Израильские стартапы привлекли миллионы долларов в апреле

Стоит отметить, что это впечатляющая сумма, если учесть количество выходных дней, связанных с празднованием Песаха, во второй половине прошлого месяца.
Эта цифра вполне может превзойти рекордные показатели по сбору средств для стартапов в прошлом году, когда, согласно данным IVC-ZAG, израильские стартапы привлекли 6,4 млрд долларов против 5,24 млрд долларов в 2017 году. Так, реальные инвестиции в израильские стартапы могут быть значительно большими, поскольку не все компании публикуют данные о привлеченном финансировании.
Также известно, что около 600 миллионов долларов было привлечено всего девятью компаниями.