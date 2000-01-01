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Коллективный иск может сорвать крупную сделку | Фото:05.05 14:45   MIGnews.com

Коллективный иск может сорвать крупную сделку

Держатель акций израильского технологического предприятия Mellanox Technologies Ltd. подал иск в федеральный суд штата Калифорния с целью заблокировать предстоящее приобретение компании Nvidia Corp. за 7,36 миллиардов долларов.

Об этом в субботу, 4 мая сообщает портал Globes со ссылкой на американский сайт Law360.

Как утверждает истец Марк Хенцель, компания Mellanox нарушила несколько федеральных законов, не предоставив Комиссии по ценным бумагам и биржам США достаточной информации о планируемой сделке с Nvidia.

В частности, он ссылается на то, что требуемые данные не были представлены экспертами из инвестиционного банка JP Morgan, которые выступали финансовыми консультантами Mellanox.

"Когда банк представляет анализ справедливости сделки акционерам, он должен представить методологию оценки стоимости и основные цифры, которые он использовал для анализа", - отметил Хенцель.

Истец требует, чтобы сделка была приостановлена ​​до публикации отчета, который будет содержать последние анализы.


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