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Фото из архива 05.05 15:33   MIGnews.com

У России может появиться газовый конкурент в Европе

Многие европейские страны стали заключать договоры с египетскими газовыми компаниями взамен российским.

Как сообщили на "Рамблер/Новости", Еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете прибыл в Каир с официальным визитом в целях установления твердых взаимовыгодных отношений по продаже газа в Европу в течение 2018-2022 годов. Договор, составленный по итогам этой встречи будет подписан в ближайшее время.

С тех пор, как на територии Египта в средизмном море обнаружили крупные заледы газа, Каир стал заключать со многими странами контракты. Так, в одном только газовом месторождении Зохр обнаружили 850 млрд кубометров газа.

Европейский союз, считает ,что поставки газа из Египта, Израиля и Кипра увеличат энергетическую безопасность Европы.

Ранее Министр нефтяной промышленности Тарек аль Молла заявил, что Египет будет привлекать иностранные инвестиции в нефтегазовую промышленность страны.
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