У России может появиться газовый конкурент в Европе
Многие европейские страны стали заключать договоры с египетскими газовыми компаниями взамен российским.
Как сообщили на "Рамблер/Новости", Еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете прибыл в Каир с официальным визитом в целях установления твердых взаимовыгодных отношений по продаже газа в Европу в течение 2018-2022 годов. Договор, составленный по итогам этой встречи будет подписан в ближайшее время.
С тех пор, как на територии Египта в средизмном море обнаружили крупные заледы газа, Каир стал заключать со многими странами контракты. Так, в одном только газовом месторождении Зохр обнаружили 850 млрд кубометров газа.
Европейский союз, считает ,что поставки газа из Египта, Израиля и Кипра увеличат энергетическую безопасность Европы.
Ранее Министр нефтяной промышленности Тарек аль Молла заявил, что Египет будет привлекать иностранные инвестиции в нефтегазовую промышленность страны.