07.05 08:06 MIGnews.com

Только для богатых: Вид на море все дороже

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Жить у моря мечтают многие. Казалось бы, какая разница: жить на прибрежной линии с видом на синюю гладь, или в 15 минутах ходьбы, или даже езды, от моря? Море не становится от этого более или менее доступным, но эта теория не выдерживает испытания жизнью. Морской бриз, закаты и восходы на балконе, потрясающий вид — все это стоит дополнительные миллионы шекелей. Если вы скажите израильтянину, что живете у моря, то скорее всего он автоматически расположит вас в категории "очень обеспеченных знакомых".Анализ отчетов о сделках с недвижимостью, поступивших в Налоговое управление, указывает на разницу в десятки процентов между ценами на квартиры у моря и в центре того же города.В Тель-Авиве, как и можно ожидать, речь идет о фантастическом разрыве в 70%, но при этом «город, который не спит» не является рекордсменом. На первом месте находятся Герцлия с ее элитным прибрежным районом «Герцлия Питуах» — разница в ценах между центром этого далеко недешевого города и прибрежной полосой достигает 75%.Анализ динамики цен за последние три года указывает на рост разрыва в ценах между центром и прибрежной зоной в большинстве городов.К примеру, в упомянутом Ришон ле Ционе, разрыв за три года увеличился на 36%. В 2014 году разница в цене межу квартирой в городе и у моря составляла порядка 43%, сегодня речь идет о 79%. Квартира у моря стоит сегодня в Ришон ле Ционе в среднем 2,87 миллиона шекелей, а в городе — 1,6 миллиона шекелей.В Герцлии в 2014 году разрыв в ценах между городом и приморской зоной составлял "всего" 30%, но сегодня он уже вырос до 75%. Квартира возле моря стоит сегодня в среднем 4,4 миллиона шекелей по сравнению с 2,51 миллиона шекелей в городе. Бросается в глаза тот факт, что обе локации трудно назвать доступными для среднестатистического израильтянина.Справедливости ради стоит отметить, что не во всех городах с прибрежной зоной разрыв вырос за эти годы. В северном Акко, к примеру, разрыв вырос всего на 5%, что объясняется ростом цен на квартиры в городе. В Тель-Авиве, Нетании и Нахарии разрыв сократился на 2%, 6% и 13% соответственно. Снижение разрыва, хоть и незначительное, в Тель-Авиве и Нетании объясняется падением спроса на элитные квартиры у моря со стороны зарубежных резидентов. Известно, что жилье у моря в этих городах уже давно недоступно большинству израильтян, а только за 2016 год количество сделок, совершенных иностранными покупателями, упало на 36%. Кроме того, активное строительство в городах стало причиной роста цен и сокращением разрыва.Что касается высоких цен жилья у моря, то важно иметь в виду, что особые требования к строительству ввиду климатических условий (такие как особый вид облицовки зданий, подземные стоянки со специальной системой кондиционирования, повышают стоимость строительства примерно на 15%.