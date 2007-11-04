07.05 07:26 MIGnews.com

Полезная реформа: Увеличится помощь выплачивающим ипотеку

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При поддержке министра финансов Моше Кахлона и министра строительства Йоава Галанта депутат Тали Плоскова (Кулану) представила реформу в сфере помощи от Министерства строительства при выплате ипотеки. В рамках реформы изменены критерии на получение помощи (включая увеличение сумм), и отменены правила, долгие годы ущемлявших права пожилых людей.На сегодняшний день на помощь от министерства строительства в выплате ипотеки могут рассчитывать те, кто:1. Получил ипотечную ссуду до 4.11.2007 года.2. Получил ипотечную ссуду только с целью покупки жилья.3. Стоимость квартиры (оценочная) на 4.11.2007 была ниже 860 тысяч шекелей для тех, кто покупал отдельно, или 1 млн шекелей для покупающих вместе с близкими родственниками4. Месячная выплата по ипотеке в ноябре 2007 превышала 500 шекелей в районах национального приоритета, и превышала 800 шекелей в остальных районах страны.5. Пенсионер получает пособие по старости с социальной надбавкой, либо пособие жертвам нацистских преследований (с инвалидностью до 49% при 1-й, 2-й или 3-й категориях ущерба).6. Хотя бы одному из супругов больше 70 лет.Суммы помощи:Пожилые люди в возрасте 70-74 лет, проживающие отдельно, могут рассчитывать на максимальную помощь в размере 150 шекелей, если речь идет о паре, и 90 шекелей для одиночек. Те, кто живут с близкими, могут рассчитывать на 132 и 82 шекеля соответственно.Пожилые люди в возрасте 75-79 лет, живущие отдельно, могут рассчитывать на максимальную помощь в размере 210, если речь идет о паре, и 140 шекелей для одиночек. Те, кто живут с близкими, могут рассчитывать на 185 и 127 шекеля соответственно.Изменения в рамках реформы1. Сокращение разрыва в требовании размера месячной выплаты между районами национального приоритета и центром страны.Если ранее пожилые люди, проживающие в центре страны, могли рассчитывать на помощь только в том случае, если их месячный возврат на 11.2007 превышал 800 шекелей, то в рамках реформы требуемый размер возврата снижен до 600 шекелей. Требование к месячной выплате по ипотеке в районах национального приоритета осталось на уровне 500 шекелей.2. Увеличение суммы помощи и отмена деления на возрастные группы.Все пожилые люди старше 70 лет, проживающие отдельно, могут рассчитывать на максимальную помощь в размере 300 шекелей если речь идет о паре, и 200 шекелей для одиночек (естественно при условии соответствия критериям).Все пожилые люди старше 70 лет, проживающие с родственниками, могут рассчитывать на максимальную помощь в размере 270 шекелей если речь идет о паре, и 182 шекелей для одиночек (естественно при условии соответствия критериям).3. Отмена пункта, лишающего права на получение помощи пожилых людей, просрочивших по той или иной причине срок погашения ипотеки.4. Отмена пункта, сокращающего помощь от Минстроя овдовевшему пожилому человеку.Реформа войдет в силу 1/10/2017. Ожидается, что кроме увеличения выплат тем, кто уже получает помощь, она позволит включить в список имеющих право на получение помощи от Минстроя еще 2.500 человек, соответствующих установленным критериям.