Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео04.04 08:27   MIGnews.com

Израиль и Европа построят самый длинный подводный газопровод

Израильские и европейские официальные лица подписали протокол о о намерениях в отношении строительства газопровода, который должен стать самым длинным в мире.

В понедельник, 3 апреля, Израиль, Кипр, Греция и Италия договорились о начале строительства самого длинного в мире подводного газопровода, по которому газ будет поставляться из недавно обнаруженных шельфовых месторождений Израиля и Кипра в страны Европы.

На пресс-конференции в Тель-Авиве министр по делам национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц заявил:

"Это начало прекрасной дружбы между 4 странами Средиземноморья: Израилем, Кипром, Грецией и Италией. Это будет самый длинный и глубокий подводный газопровод в мире. Это очень амбициозный проект".

Отмечается, что на строительство газопровода понадобится от 6 до 7 млрд. долларов. Газопровод общей протяженностью около 2,2 тыс. км будет соединять израильское месторождение Левиафан с европейскими потребителями, пишет Jerusalem Post.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:04
Вероятным исполнителем теракта назван уроженец Киргизии
09:03
США прекратили финансирование Фонда Народонаселения ООН
08:58
ХАМАС арестовал десятки людей за сотрудничество с Израилем
08:07
Путин побывал на месте взрыва в петербургском метро
07:45
Мужчина грозил сжечь Рамбам, был задержан и потерял сознание
07:28
Нападение на директора школы в Лоде - теракт
07:11
Эрдоган заявил о новых операциях в Сирии
06:58
Опубликованы списки раненных при взрыве в метро Петербурга
06:27
Путин озвучил план действий на случай вечных санкций для РФ
05:16
Ученые: о будущем интеллекте ребенка расскажут его гены
04:38
Открыто необычное лекарственное свойство кленового сиропа
03:35
Алла Пугачева со своими детьми на дне рождении внучки
02:25
Портрет Мао Цзэдуна работы Уорхола продали с молотка
01:22
Анджелина Джоли решила приобрести новый дом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus