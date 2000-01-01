04.04 08:27 MIGnews.com

Израиль и Европа построят самый длинный подводный газопровод

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Израильские и европейские официальные лица подписали протокол о о намерениях в отношении строительства газопровода, который должен стать самым длинным в мире.В понедельник, 3 апреля, Израиль, Кипр, Греция и Италия договорились о начале строительства самого длинного в мире подводного газопровода, по которому газ будет поставляться из недавно обнаруженных шельфовых месторождений Израиля и Кипра в страны Европы.На пресс-конференции в Тель-Авиве министр по делам национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц заявил:"Это начало прекрасной дружбы между 4 странами Средиземноморья: Израилем, Кипром, Грецией и Италией. Это будет самый длинный и глубокий подводный газопровод в мире. Это очень амбициозный проект".Отмечается, что на строительство газопровода понадобится от 6 до 7 млрд. долларов. Газопровод общей протяженностью около 2,2 тыс. км будет соединять израильское месторождение Левиафан с европейскими потребителями, пишет Jerusalem Post.