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Удовольствие, недоступное для израильтян | Фото: Thinkstock04.04 20:37   MIGnews.com

Удовольствие, недоступное для израильтян

Как уже не раз было сказано на прошлой неделе практически под каждой пальмой и на каждом углу, рынок жилья в Израиле остывает. Согласно данным, опубликованным главным экономистом министерства финансов, в январе было приобретено всего 9.700 квартир, что на 5% меньше, чем месяцем ранее. Согласно тому же отчету, инвесторы умерили свой пыл, приобретя в январе 1,600 квартир и продав 3 тысячи.

В Минфине заявили на фоне опубликованных данных, что причиной падения спроса является льготная программа «Целевая цена»: потенциальные покупатели предпочитают отсрочить сделку, в надежде сэкономить сотни тысяч шекелей. Вместе с этим, опубликованный экономическим изданием «Калькалист» и институтом «Эльров» индекс «способности купить квартиру» указывает на несколько иную причину: в 2016 году приобретение квартиры стало практически нереальным для большинства израильтян, особенно когда речь идет о жилье в районах спроса.

Рост цен на жилье на 7,8% за последний год, наряду с ростом стоимости ипотечных ссуд — некоторые виды ипотечных ссуд процент вырос почти вдвое за последние годы — превратили решение жилищного вопроса в непосильную ношу. Семья с доходом нетто 18,1 тысячи шекелей должна предоставить для покупки 4-х комнатной квартиры в одном из центральных районов начальный капитал в размере 877 тысяч шекелей, что на 26% больше, чем в 2015 году (701 тысяча шекелей), и на 52% больше, чем в 2014 году (574 тысячи шекелей). Нет смысла указывать на тот факт, что речь идет о фантастической для молодой (и не очень молодой) семьи сумме.

Индекс экономического издания «Калькалист» и института «Эльров» опирается на реальные сделки, отчетность о которых поступила в Налоговое управление, в 12 городах, в которых было приобретено более 80 квартир за квартал. Индекс прежде всего анализирует размер ежемесячного возврата ипотеки семьей, которая приобрела квартиру в последнем квартале 2016 года. В рамках анализа были рассмотрены сделки по покупке 4-х комнатных квартир с 30% начального капитала и ипотекой на 20 лет, поделенной на два направления (треть под плавающий процент без привязки к индексу и две трети по постоянный процент без привязки).
4-х комнатная квартира стоила в прошлом году в среднем 1.796 миллиона шекелей. При упомянутых выше условиях сделки ежемесячный возврат составил 7.548 шекелей, что на 15% выше ежемесячного возврата в последнем квартале 2015 года (6.552 шекеля). Эта сумма составляет 35% ежемесячного дохода семьи с доходом 21,7 тысячи шекелей. На фоне рекомендации о том, что сумма выплат ипотечной суммы не должна превышать 30% свободного дохода семьи, становится ясно, что большинство представителей среднего класса не могут позволить себе приобретение подобной квартиры, потому что в результате в их распоряжении не останется достаточно средств для существования
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