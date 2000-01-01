04.04 19:35 MIGnews.com

Не отходя от кассы: 77% израильтян нашли в чеках ошибки

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Если вы относитесь к той категории потребителей, которые, проверяя счет на кассе в супермаркете, обнаружили ошибку, то вы далеко не одиноки. Более того, вас большинство. Исследование, проведенное Управлением потребителей при Гистадруте накануне Международного дня потребителя, нарисовало грустную картину: 77% потребителей, проверивших чек после совершения покупки, нашли в нем ошибки. Исследователи отмечают, что 84% потребителей проверяют правильность оплаты покупки, но только 47% из них делают это постоянно. Следовательно, можно предположить, что если бы большее количество потребителей в Израиле относились с ответственностью к своим финансам, то увеличилось бы и количество ошибок, обнаруженных при оплате.Из числа обнаруживших ошибку потребителей, 68% утверждают, что обнаружили в чеке от одной до пяти ошибок, 6% утверждают, что нашли более 20 ошибок. Исследователи не проверили сколько потребителей обратились в кассу, чтобы сообщить об ошибке и получить возврат денег: проблема состоит в том, что многие проверяют счета дома и если речь идет о небольших суммах, то решают не тратить на это время. В Управлении потребителей указывают на невнимательность потребителей и подчеркивают важность публикации цены на товаре, что хоть как-то побуждает покупателей проводить минимальную проверку.В рамках исследования была проверена готовность потребителей оплачивать покупки в кассе самообслуживания. Только 16% опрошенных заявили, что постоянно или часто оплачивают покупки в кассе без кассира, остальные 84% либо не пользуются этой услугой, либо не слышали о ней, либо пользуются, но очень редко. Это указывает на то, что израильским торговым сетям еще есть к чему стремится с точки зрения развития технологии.Также исследователей заинтересовало насколько далеко израильский потребитель готов идти в борьбе за справедливость и искать правду в суде. Важным аспектом данного вопроса является выгода: порядка 26% опрошенных заявили, что взвесят подачу иска если сумма последнего превышает 500 шекелей. 20% готовы заниматься судебной тяжбой только при сумме иска свыше тысячи шекелей, и еще 6,3% готовы взвесить обращение в суд только если сумма иска превысит 10 тысяч шекелей.Опрос бы проведен институтом "Геокартография" среди 500 израильтян. 55% опрошенных считают, что торговые сети к ним несправедливы. 67% убеждены, что законодатель в Израиле принимает недостаточно законов по защите прав потребителя, а 37% думают, что законодатели защищают торговые сети в большей степени, чем потребителей. 20% опрошенных полагают что государство Израиль защищает потребителей больше, чем торговые сети. 71% опрошенных заявили, что дороговизна жизни по их личным оценкам продолжает расти, 20% сказали, что, по их ощущениям, дороговизна жизни не изменилась по сравнению с прошлым годом. Чтобы сократить расходы, 28% опрошенных сравнивают цены перед совершением покупки, а 54% используют подарочные купоны и скидки, полагающиеся им в рамках членства в потребительском клубе каждой торговой сети.