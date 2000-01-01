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В США экстренно снизили учетную ставку из-за коронавируса 04.03 08:22   MIGnews.com

Коронавирус: Dow Jones обрушился

Федеральная резервная система (ФРС) США срочно снизила базовую процентную ставку с целью обезопасить национальную экономику от последствий распространения COVID-19.

"Основы американской экономики остаются сильными. Однако коронавирус приводит к созданию новых рисков для экономической активности. В свете этих рисков и в поддержку целей достижения максимальной занятости и стабильности цен FOMC сегодня принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первое экстренное снижение процентной ставки с 2008 года, и это также является крупнейшим разовым снижением с тех пор.

"Несмотря на то, что основа американской экономики остается прочной, коронавирус создает риски для экономической деятельности", - сообщили в центробанке США.


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