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В МВФ рассказали о влиянии коронавируса на мировую экономику 05.03 22:52   MIGnews.com

В МВФ рассказали о влиянии коронавируса на мировую экономику

По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, темпы роста мировой экономики в 2020 году в любом случае будут ниже прошлогодних показателей, в том числе из-за вспышки нового типа коронавируса.

В своем Twitter она подчеркнула, что "при любом сценарии в 2020 году рост мировой экономики упадет ниже уровня, который был в прошлом году", пишет Bloomberg.

Георгиева пояснила, что уровень снижения роста мировой экономики будет зависеть от длительности эпидемии коронавируса, а также от качества, своевременности и эффективности принимаемых мер.


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