В МВФ рассказали о влиянии коронавируса на мировую экономику
По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, темпы роста мировой экономики в 2020 году в любом случае будут ниже прошлогодних показателей, в том числе из-за вспышки нового типа коронавируса.
В своем Twitter она подчеркнула, что "при любом сценарии в 2020 году рост мировой экономики упадет ниже уровня, который был в прошлом году", пишет Bloomberg.
Георгиева пояснила, что уровень снижения роста мировой экономики будет зависеть от длительности эпидемии коронавируса, а также от качества, своевременности и эффективности принимаемых мер.