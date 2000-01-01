Коронавирус ударит по отельному бизнесу в Израиле

Существует предположение, что израильские отели наоборот могут получить выгоду от вспышки коронавируса. Однако в Dan Hotels опровергли такой прогноз, уведомив об этом Тель-Авивскую фондовую биржу. Сеть отелей ожидает, что прибыль будет хуже, чем в первом квартале 2019 года, потому идет на уступки клиентам. О конкретных оценках фактического финансового ущерба пока не упоминается.
Как известно, авиакомпании, туристические агентства и сети отелей больше всего пострадали от экономических последствий вспышки Covid-19, которая началась в Китае и быстро распространилась по Азии, Европе и Северной Америке.
Между тем, сеть отелей Olive и Rimonim в Израиле позволяет клиентам бронировать номера на март и апрель, кроме Пасхи и праздников, и отменять бронь за 48 часов без уплаты штрафа. Вице-президент Olive and Rimonim Hotels Адель Эдри заявила, что это связано с неопределенностью туристов с планами.
"Вопрос, который задают почти во время каждого телефонного разговора с нашим центром бронирования, заключается в том, что произойдет, если мы не сможем приехать. Многие не уверены в текущей ситуации. Лететь или не лететь. Поехать в отпуск в Израиль или не нет. Мы решили помочь отдыхающим, избавиться от платы за отмену брони и позволить людям бронировать заранее со спокойной душой, зная, что для них есть свободные номера в отелях нашей сети", – сказала Эдри.