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Коронавирус: создана новая криптовалюта CoronaCoin 04.03 11:23   MIGnews.com

Коронавирус: создана новая криптовалюта CoronaCoin

Команда из 7 человек создала новую криптовалюту на базе Ethereum, которая зависит от заболеваемости и смертности от коронавируса COVID-19 и имеет название CoronaCoin.

Количество так называемых токенов, приравнивается к численности населения Земли, а это значит - чем больше заразившихся и умерших в мире - тем ценнее становится криптовалюта.

Известно, что некоторые люди уже успели инвестировать в валюту. Разработчики сообщают, что их инициатива направлена на предупреждение людей о масштабах эпидемии.


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