05.03 07:11 MIGnews.com

В Израиле подорожают сигареты и табак

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Компания Philip Morris заявила в воскресенье, 4 марта, об увеличении цен на сигареты и табак для оптовых покупателей, сообщает Ynet.В среднем, пачка сигарет производства этой компании подорожает на 3,4%, а стандартный пакет табака — на 6,25%. В частности, в рамках подорожания на один шекель больше придется выложить оптовикам за пачку Marlboro, Marlboro Touch, Parlament, L&M Loft и Next Edge. Более всего цена вырастет на сигареты Chesterfield. Они подорожают на 7%.На два шекеля подорожает упаковка табака Marlboro, Marlboro Тouch, Next, L&M и Chesterfield.Без изменений остались цена на табачные модули для аппаратов Heets – 26 шекелей, L&M – 28,99 шекелей за пачку и Next – 26,19 шекелей.Конкурирующие компании Dubek и Globran к настоящему времени не заявили о повышении цен, однако, как показывает многолетние наблюдения, вскоре и они поднимут цены на свою продукцию.