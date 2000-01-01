Коронавирус ударит по кошелькам израильтян

Израильские потребители в ближайшее время почувствуют эффект от "уханьского" коронавируса, поскольку повысятся цены на импортные обувь, одежду, электронику и предметы домашнего обихода.
Об этом рассказал руководитель розничной торговли, передает Haaretz.
Китай играет ключевую роль в глобальной цепочке поставок по всему миру. Воздействие коронавируса будет ощущаться даже в тех странах, в которых никто не болен, поскольку десятки миллионов китайцев находятся на карантине, тысячи заводов закрыты, а производство соответственно сократилось.
"Мы столкнемся с более высокими ценами и дефицитом в магазинах. Китай является мировым экспортером. Большинство электронных продуктов производятся в Китае", – сказал генеральный директор израильского импортера электроники Newpan Цви Гиор.
Он отметил, что после китайского Нового Года в Израиль должно было поступить много товара, однако этого не произойдет.
"Это серьезная проблема. Я полагаю, что с подобной ситуацией столкнулись многие импортеры. С кондиционерами, например. Мы размещаем заказы сразу после китайского Нового года, чтобы они прибыли в Израиль в апреле-мае. В этом году этого не произойдет", – пояснил он.