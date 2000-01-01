Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











В январе электромобили составили 44% рынка Норвегии 04.02 21:18   MIGnews.com

В январе электромобили составили 44% рынка Норвегии

Согласно данным Норвежской дорожной федерации, в январе продажи электромобилей в Норвегии составили 44,3%, увеличившись в годовом исчислении, но не достигнув прогнозируемой на 2020 год отметки в 50–60%.

В январе 2019 года продажи электромобилей в скандинавских странах в среднем достигали 37,8%, а в последующие месяцы среднегодовые показатели выросли до 42,4% рынка. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Стремясь прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к середине этого десятилетия, в Норвегии владельцев электромобилей освободили от налогов, взимаемых с владельцев автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе.

В результате этой политики в Норвегии наблюдается самый высокий в мире показатель использования электромобилей, что делает его ценным испытательным полигоном, поскольку производители электромомобилей стремятся продвигать новые модели.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:10
Топ-7 лучших аэропортов для путешествий в 2020 году
01:22
В Японии появился похоронный сервис для секс-кукол
23:46
В честь Lady Gaga назвали очередное насекомое
23:15
В украинском учебнике нашли Киану Ривза из 1932 года
22:49
Атака на Twitter: украдены номера пользователей
22:26
Хаим Кац о получении иммунитета: урок усвоен
22:11
С чистого листа: первая за 10 лет делегация МИД в Боливии
21:58
Израиль предоставит ФБР и США систему по борьбе с БПЛА
21:35
Израиль: на 30 тысяч больных раком приходится 175 онкологов
21:03
ВОЗ: открыто окно возможностей для борьбы с вирусом-убийцей
20:53
Хаим Кац получил иммунитет
20:38
В ЕС приветствуют назначение нового премьера Ирака
20:27
Нетаниягу: суверенитет только после выборов  
20:13
По генетическому коду коронавирус на 80% совпадает с SARS
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus