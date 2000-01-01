В январе электромобили составили 44% рынка Норвегии
Согласно данным Норвежской дорожной федерации, в январе продажи электромобилей в Норвегии составили 44,3%, увеличившись в годовом исчислении, но не достигнув прогнозируемой на 2020 год отметки в 50–60%.
В январе 2019 года продажи электромобилей в скандинавских странах в среднем достигали 37,8%, а в последующие месяцы среднегодовые показатели выросли до 42,4% рынка. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Стремясь прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к середине этого десятилетия, в Норвегии владельцев электромобилей освободили от налогов, взимаемых с владельцев автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе.
В результате этой политики в Норвегии наблюдается самый высокий в мире показатель использования электромобилей, что делает его ценным испытательным полигоном, поскольку производители электромомобилей стремятся продвигать новые модели.