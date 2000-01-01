04.02 19:10 MIGnews.com
Apple Pay на пути в Израиль: в чем "загвоздка"
Компания Apple ведет переговоры с израильскими банками и кредитными компаниями по поводу внедрения системы бесконтактных мобильных платежей Apple Pay.
Об этом сообщает издание Ynet
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Уточняется, что Apple запросила высокие комиссионные за услуги – от 0,15% до 0,25% стоимости каждой покупки.
Компания таким образом сможет заработать в Израиле десятки миллионов долларов в первый же год работы, если это требование будет выполнено.
Финансисты считают, что Apple сильно завысила свои требования. Специалисты посчитали, что американский гигант на каждой покупке стоимостью в 100 шекелей заработает по 20 агорот.
Сотрудник одной из финансовых компаний в комментарии изданию заявил, что Apple ведет переговоры с позиции силы и непомерных аппетитов.
Тем временем, в Банке Израиля проинформированы о трудностях, возникших в ходе переговоров, однако вмешиваться в ситуацию пока не будут.
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