Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Apple Pay на пути в Израиль: в чем заключается сложность | Фото:04.02 19:10   MIGnews.com

Apple Pay на пути в Израиль: в чем "загвоздка"

Компания Apple ведет переговоры с израильскими банками и кредитными компаниями по поводу внедрения системы бесконтактных мобильных платежей Apple Pay.

Об этом сообщает издание Ynet.

Уточняется, что Apple запросила высокие комиссионные за услуги – от 0,15% до 0,25% стоимости каждой покупки.

Компания таким образом сможет заработать в Израиле десятки миллионов долларов в первый же год работы, если это требование будет выполнено.

Финансисты считают, что Apple сильно завысила свои требования. Специалисты посчитали, что американский гигант на каждой покупке стоимостью в 100 шекелей заработает по 20 агорот.

Сотрудник одной из финансовых компаний в комментарии изданию заявил, что Apple ведет переговоры с позиции силы и непомерных аппетитов.

Тем временем, в Банке Израиля проинформированы о трудностях, возникших в ходе переговоров, однако вмешиваться в ситуацию пока не будут.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:10
Топ-7 лучших аэропортов для путешествий в 2020 году
01:22
В Японии появился похоронный сервис для секс-кукол
23:46
В честь Lady Gaga назвали очередное насекомое
23:15
В украинском учебнике нашли Киану Ривза из 1932 года
22:49
Атака на Twitter: украдены номера пользователей
22:26
Хаим Кац о получении иммунитета: урок усвоен
22:11
С чистого листа: первая за 10 лет делегация МИД в Боливии
21:58
Израиль предоставит ФБР и США систему по борьбе с БПЛА
21:35
Израиль: на 30 тысяч больных раком приходится 175 онкологов
21:18
В январе электромобили составили 44% рынка Норвегии
21:03
ВОЗ: открыто окно возможностей для борьбы с вирусом-убийцей
20:53
Хаим Кац получил иммунитет
20:38
В ЕС приветствуют назначение нового премьера Ирака
20:27
Нетаниягу: суверенитет только после выборов  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus