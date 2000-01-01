Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Flickr.com 04.01 17:14   MIGnews.com

Ле Пен призвала страны еврозоны отказаться от евро

Лидер партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен призвала страны еврозоны отказаться от евро как единственной валюты в пользу ЭКЮ — единицы, которая использовалась в валютной системе ЕС в 1979-1998 годах. Об этом сообщает Reuters.

"ЭКЮ существовал совместно с национальной валютой. Национальная валюта, которая сосуществует с общей, никак не повлияет на повседневную жизнь французов", — заявила Ле Пен.

В случае своего избрания она также намерена пересчитать национальный долг страны в новой национальной валюте.
В декабре Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и НАТО.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:31
Иванка Трамп и Барак Обама будут соседями
17:02
Среди подозреваемых в теракте в Стамбуле есть россияне
16:55
"Суд был враждебен к Азарии в течение всего процесса"
16:37
Главы Молдавии и Приднестровья провели встречу
16:22
Ортодоксы шантажируют Нетаниягу
16:19
Полиция Стамбула установила личность террориста
15:40
Ливанский президент обвинил Моссад в убийстве ливанца
15:11
Переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января
14:55
Эрдоган назвал главную цель терактов в Стамбуле
14:28
Исраэль Кац встал на защиту Азарии
14:09
WikiLeaks заплатит 20 тысяч долларов за архивы Клинтон
14:01
Семья террориста боится, что наказание Азарии будет легким
13:56
Китай: неизвестный с ножом напал на детсад. 11 пострадавших
13:41
Ципи Ливни: "ЦАХАЛ должен оставаться вне политических игр"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus