04.01 17:14 MIGnews.com

Ле Пен призвала страны еврозоны отказаться от евро

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Лидер партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен призвала страны еврозоны отказаться от евро как единственной валюты в пользу ЭКЮ — единицы, которая использовалась в валютной системе ЕС в 1979-1998 годах. Об этом сообщает Reuters."ЭКЮ существовал совместно с национальной валютой. Национальная валюта, которая сосуществует с общей, никак не повлияет на повседневную жизнь французов", — заявила Ле Пен.В случае своего избрания она также намерена пересчитать национальный долг страны в новой национальной валюте.В декабре Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и НАТО.