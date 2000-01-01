С момента вступления закона в силу в январе 2019 года налоговая служба Израиля провела более 17 тысяч проверок различных предприятий. Было выявлено 2600 нарушений Закона о сокращении использования денежных средств. Большинство предприятий не получили выручку сверх предела.
Среди нарушителей были юристы, бухгалтеры, стоматологи и косметологи. Многие из них не знали точно, чего требует закон, или просто не считали его важным. Например, при проверке стоматолога в Иерусалиме не было найдено документации о платежах на 78 тысяч шекелей.
Закон, вступивший в силу 1 января 2019 года, ограничивает использование наличных выше определенного предела. По данным ОЭСР, объем незарегистрированного капитала в Израиле оценивается в 6,6% ВВП.
Цель – борьба с отмыванием денежных средств, экономическими преступлениями и расширение налоговой базы государства. Закон предусматривает немедленное ограничение максимальной суммы расчетов в наличных между юридическими лицами суммой в 11 тысяч шекелей, а для частных лиц – 50 тысяч.
Нарушение лимитов будет рассматриваться как уголовное преступление и караться административным штрафом. Закон предусматривает развитие электронных средств платежа, в первую очередь, дебитных карточек, выдаваемых банками.