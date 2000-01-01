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Беннетт подписал знаковый приказ против террористов | Фото:03.12 14:13   MIGnews.com

Беннетт подписал знаковый приказ против террористов

Израиль впервые в истории применит целевые экономические санкции против отдельных террористов по всему миру.

Соответствующий приказ во вторник, 3 декабря, подписал министр обороны Нафтали Беннетт, передает "Аруц Шева".

Документ ограничивает доступ террористов к их активам и возможность распоряжаться финансами в Израиле и за рубежом. По словам Беннетта, этот приказ является первым из серии запланированных, которые будут подписаны в ближайшем будущем.

Террористы, на которых нацелен новый порядок, будут добавлены в доступную для общественности базу данных, которая будет включать людей, связанных с ХАМАСом, "Хизбаллой" и другими группировками.

По данным Минобороны, это позволит Израилю препятствовать усилиям заграничных террористических группировок создавать свои ячейки.

Нынешний приказ направлен против 47-летнего террориста ХАМАСа по имени Мохаммед Джамиль Махмуд Герш, который был выслан в Ливан в 1992 году и недавно переехал в Великобританию, где в настоящее время возглавляет арабскую организацию по правам человека в Великобритании.


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