Беннетт подписал знаковый приказ против террористов
Израиль впервые в истории применит целевые экономические санкции против отдельных террористов по всему миру.
Соответствующий приказ во вторник, 3 декабря, подписал министр обороны Нафтали Беннетт, передает "Аруц Шева".
Документ ограничивает доступ террористов к их активам и возможность распоряжаться финансами в Израиле и за рубежом. По словам Беннетта, этот приказ является первым из серии запланированных, которые будут подписаны в ближайшем будущем.
Террористы, на которых нацелен новый порядок, будут добавлены в доступную для общественности базу данных, которая будет включать людей, связанных с ХАМАСом, "Хизбаллой" и другими группировками.
По данным Минобороны, это позволит Израилю препятствовать усилиям заграничных террористических группировок создавать свои ячейки.
Нынешний приказ направлен против 47-летнего террориста ХАМАСа по имени Мохаммед Джамиль Махмуд Герш, который был выслан в Ливан в 1992 году и недавно переехал в Великобританию, где в настоящее время возглавляет арабскую организацию по правам человека в Великобритании.