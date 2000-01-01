Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Apple соблазняет израильтян новым серсивом, но Netflix лучше | Фото:03.11 19:59   MIGnews.com

Apple соблазняет израильтян новым серсивом, но Netflix лучше

Потоковый видеосервис Apple TV+, запустившийся в Израиле 1 ноября, предлагается клиентам за 18 шекелей в месяц, включая субтитры на иврите с бесплатную пробную версию в течение недели.

Стриминговая платформа работает более чем в 100 странах мира, передает Globes.

Apple TV содержит новые эксклюзивные оригинальные шоу, фильмы и документальные фильмы. Новый сервис является частью усилий Apple по диверсификации потока доходов в связи с падением продаж iPhone и развитием сектора услуг.

Каждая подписка на пакет TV+ может быть разделена между шестью членами семьи. Apple также предлагает бесплатный сервис в течение одного года при покупке устройств собственного производства, включая iPhone, iPad и Mac.

В Apple TV+ предлагается девять новых сериалов, включая "Утреннее шоу", драму с Дженнифер Энистон в главной роли. Компания инвестировала 6 миллиардов долларов в производство соответствующего контента. Тем не менее, его гораздо меньше, чем доступно на Netflix и Disney+, которые будут запущены на следующей неделе.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:28
Разрушительный шторм добрался до Франции: первые данные  
19:27
Израиль: уровень безработицы взял курс на понижение
19:26
40% опрошенных: Кахоль Лаван развалится
19:01
Twitter заблокировал аккаунты ХАМАСа и Хизбаллы
18:37
Хакер из РФ опротестовал в Израиле решение об экстрадиции
18:14
Израильский заложник несколько раз переходил границу Газы
17:50
Израильский "борт №1" совершил первый успешный полет  
17:28
"Русские евреи" защищают Израиль
17:00
Арабские депутаты Кнессета начали голодовку
16:34
Гастроэнтеролог развеял главные мифы о хлебе
16:05
Яиру Нетаниягу выплатят 30 тыс. шекелей компенсации
15:42
Армия Ирана формирует новые бригады
15:14
Гидеон Саар: Мы должны были уничтожить ХАМАС
14:56
Асад назвал Трампа "лучшим американским президентом"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus