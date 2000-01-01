03.11 19:59 MIGnews.com

Apple соблазняет израильтян новым серсивом, но Netflix лучше

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Потоковый видеосервис Apple TV+, запустившийся в Израиле 1 ноября, предлагается клиентам за 18 шекелей в месяц, включая субтитры на иврите с бесплатную пробную версию в течение недели.Стриминговая платформа работает более чем в 100 странах мира, передает Globes.Apple TV содержит новые эксклюзивные оригинальные шоу, фильмы и документальные фильмы. Новый сервис является частью усилий Apple по диверсификации потока доходов в связи с падением продаж iPhone и развитием сектора услуг.Каждая подписка на пакет TV+ может быть разделена между шестью членами семьи. Apple также предлагает бесплатный сервис в течение одного года при покупке устройств собственного производства, включая iPhone, iPad и Mac.В Apple TV+ предлагается девять новых сериалов, включая "Утреннее шоу", драму с Дженнифер Энистон в главной роли. Компания инвестировала 6 миллиардов долларов в производство соответствующего контента. Тем не менее, его гораздо меньше, чем доступно на Netflix и Disney+, которые будут запущены на следующей неделе.