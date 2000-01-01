ЕС предоставит Испании €3 млн на борьбу с миграцией
Еврокомиссия выделила 3 млн евро для оказания чрезвычайной помощи Испании по преодолению миграционного давления, информирует пресс-служба организации.
Помощь будет направлена на расходы, связанные с размещением дополнительных сил Гражданской гвардии Испании на южных границах страны.
Финансовая помощь начисляется в дополнение к 691,7 млн евро, выделенных Испании в рамках Программы обеспечения убежища, миграции и интеграции и национальной программы "Внутренняя безопасность" на 2014-2020 годы.