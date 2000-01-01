В Таиланде хотят ввести обязательную страховку для туристов
Власти Таиланда могут ввести обязательное страхование от несчастных случаев для иностранных туристов, заявил генсек Комиссии по страхованию Таиланда Сутифона Тавечайягарна.
Стоимость обязательной страховки составит 20 батов (чуть более 17 гривен), в то время как сумма покрытия страхового полиса составит 16 тысяч долларов в случае травм или ранений по причине несчастного случая, а также порядка 32 тысяч долларов в случае смерти.
На сегодняшний день данный проект ожидает одобрения Министерства туризма и спорта, прежде чем он будет передан на рассмотрение в правительство. Как отмечается, нововведение может появится уже в текущем году, пишет Bangkok Post.
Стоит отметить, что данная законодательная инициатива уже сейчас действует в провинции Накхон Найок в рамках экспериментального проекта.