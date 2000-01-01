Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Таиланде хотят ввести обязательную страховку для туристов 04.07 00:10   MIGnews.com

В Таиланде хотят ввести обязательную страховку для туристов

Власти Таиланда могут ввести обязательное страхование от несчастных случаев для иностранных туристов, заявил генсек Комиссии по страхованию Таиланда Сутифона Тавечайягарна.

Стоимость обязательной страховки составит 20 батов (чуть более 17 гривен), в то время как сумма покрытия страхового полиса составит 16 тысяч долларов в случае травм или ранений по причине несчастного случая, а также порядка 32 тысяч долларов в случае смерти.

На сегодняшний день данный проект ожидает одобрения Министерства туризма и спорта, прежде чем он будет передан на рассмотрение в правительство. Как отмечается, нововведение может появится уже в текущем году, пишет Bangkok Post.

Стоит отметить, что данная законодательная инициатива уже сейчас действует в провинции Накхон Найок в рамках экспериментального проекта.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:10
Женщины-политики раскритиковали раввина Шломо Авинера
16:30
Работница детского сада жестоко обращалась с детьми
15:08
Суд отбирает у Маслякова КВН
15:05
Эфиопская община в ярости от "белых СМИ"
14:15
Российские эксперты: Система С-300 неэффективна в Сирии
13:45
Американская Intuit расширяет свое присутствие в Израиле
13:18
Направляющийся в Сирию нефтяной танкер задержан в Гибралтаре
13:10
Канаду потрясло мощное землетрясение
13:02
Два араба из Иерусалима запугали и изнасиловали женщину
12:51
Иран депортировал известную британскую певицу
12:39
Украина осталась беднейшей страной в Европе
12:38
Инициативы по борьбе с расизмом не реализованы полностью
12:24
Facebook извинился за перебои в работе своих сервисов
12:10
Количество китайских туристов в Израиле рекордно выросло
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus