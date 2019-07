04.07 05:18 MIGnews.com

Sony создала венчурный фонд для инвестирования в стартапы

Японские гигантские корпорации Sony Corporation и Daiwa Capital Holdings Co., Ltd. сообщили в среду о создании совместного предприятия, которое будет привлекать средства для инвестиций в стартапы в Японии, США, Европе и Израиле.Об этом пишет The Times of Israel Новая венчурная фирма под названием Innovation Growth Ventures уже получила финансовые обязательства для своего первого фонда, Innovation Growth Fund, который сосредоточится на инвестициях в области искусственного интеллекта, финансовых технологий и робототехники, а также в другие "быстрорастущие технологические стартапы в других сегментах рынка", говорится в заявлении фирм.Как известно, Daiwa Capital Holdings является дочерней компанией Daiwa Securities Group Inc., японского инвестиционного банка.Новый фонд стремится привлечь в общей сложности 140–185 миллионов долларов.Помимо Sony и Daiwa, другими инвесторами в фонде являются финансовые учреждения, такие как Sumitomo Mitsui Banking Corporation и Osaka Shoko Shinkin Bank, а также такие организации, как Mitsubishi UFJ Lease & Finance, они станут партнерами с ограниченной ответственностью фонда IGV.