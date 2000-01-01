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Отчет: Израиль поддерживает местное сельское хозяйство | Фото:04.07 09:07   MIGnews.com

Отчет: Израиль поддерживает местное сельское хозяйство

Согласно отчету организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованного в понедельник, политика правительства Израиля в отношении сельского хозяйства страны носит протекционистский характер.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

В докладе высоко оцениваются меры, принятые правительством Израиля по сокращению регулирования и повышению прозрачности в сельскохозяйственном секторе, а также планы по адаптации к изменению климата.

Отчет показывает, что, как и большинство стран, являющихся членами ОЭСР, Еврейское Государство поддерживает свое местное сельское хозяйство, но, с другой стороны, оно устанавливает более низкие цены на местные продукты, такие как молоко, яйца и т.д.

В документе также говорится, что правительственная поддержка сельскохозяйственной сферы увеличивается, несмотря на попытки сделать рынок более открытым и конкурентным.

По данным источников, эксперты оценили поддержку правительством Израиля сельскохозяйственных производителей в 0,5% ВВП или в 6,5 миллиарда шекелей в год. Издание отмечает, что эта цифра превышает среднестатистический показатель для стран ОЭСР.


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